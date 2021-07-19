Англия

"Ириски" хотят усилить атакующую линию.

Эвертон рассматривает возможность подписания вингера Байера Леона Бейли в это летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Athletic, 23-летний футболист находится в шорт-листе "ирисок".

В прошлом сезоне Леон Бейли провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что в прошлое летнее трансферное окно ямаец также привлек интерес из Англии — Тоттенхэм хотел подписать игрока.