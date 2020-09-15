Англия

Лондонский клуб хочет заполучить ямайского вингера.

Нападающий Байера Леон Бейли попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

"Шпоры" планируют укрепить атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна и хотят заполучить ямайского вингера. Конкуренцию лондонцам в борьбе за 23-летнего игрока намерен составить Эвертон.

Действующий контракт Бейли с Байером рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "фармацевтов", отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании нападающего Уотфорда Троя Дини.