Лондонский клуб хочет заполучить ямайского вингера.
Леон Бейли, Getty Images
15 сентября 2020, 13:21
Нападающий Байера Леон Бейли попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.
"Шпоры" планируют укрепить атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна и хотят заполучить ямайского вингера. Конкуренцию лондонцам в борьбе за 23-летнего игрока намерен составить Эвертон.
Действующий контракт Бейли с Байером рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "фармацевтов", отличившись семью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании нападающего Уотфорда Троя Дини.