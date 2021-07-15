Испания

Датчанин не собирается покидать "сине-гранатовых".

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт не хочет менять клубную прописку в это трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, датский нападающий желает и дальше выступать за "сине-гранатовых".

Мартин Брайтвейт входит в число игроков, с помощью продажи которых Барселона хочет пополнить бюджет и сократить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне датчанин провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Брайтвейт входит в список интересов двух клубов из АПЛ.