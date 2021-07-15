Датчанин не собирается покидать "сине-гранатовых".
Мартин Брайтвейт, getty images
15 июля 2021, 18:30
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт не хочет менять клубную прописку в это трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, датский нападающий желает и дальше выступать за "сине-гранатовых".
Мартин Брайтвейт входит в число игроков, с помощью продажи которых Барселона хочет пополнить бюджет и сократить зарплатную ведомость.
В текущем сезоне датчанин провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Брайтвейт входит в список интересов двух клубов из АПЛ.