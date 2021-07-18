Англия

Датчанин может вернуться в английский чемпионат.

Брайтон нацелился на подписание Мартина Брайтвейта в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "чайки" готовы заплатить Барселоне за датского футболиста порядка 15 миллионов евро.

Источник отмечает, что англичане могут позволить себе выплатить такую сумму за игрока после потенциальной продажи Уайта в Арсенал.

В текущем сезоне датчанин провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что сам Мартин Брайтвейт не хочет покидать Барселону и готов бороться за место в составе.