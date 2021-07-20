Англия

Сербский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

В летнее трансферное окно Ливерпуль планирует осуществить подписание новых игроков, из-за чего мерсисайдцы вынуждены сократить свои расходы.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, одним из первых, кто покинет Энфилд, станет центральный полузащитник Марко Груйич, который перейдет в Порту на постоянной основе.

По информации источника, стороны согласовали все условия будущего трансфера, а сам 25-летний серб подпишет с "драконами" долгосрочный контракт до июня 2026 года.

Напомним, Марко Груйич уже выступал за Порту в прошлом сезоне, но на правах аренды, забив 2 гола в 39 поединках. В подписании сербского хавбека был также заинтересован Сассуоло, но сам футболист предпочел вернуться в Португалию.