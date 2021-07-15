Италия

Полузащитник в прошлом сезоне провел аренду в Порту.

Качественное выступление на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Италии усилило интерес топ-клубов к полузащитнику Сассуоло Мануэлю Локателли, поэтому "нероверди" решили не дожидаться момента возможной продажи своего ключевого исполнителя, и уже начали подыскивать ему замену.

Ей может стать полузащитник английского Ливерпуля Марко Груйич, который не попадает в поле зрения Юргена Клоппа, отчего прошлый сезон был вынужден провести в аренде в португальском Порту.

Там 25-летний футболист сыграл в общей сложности 40 матчей, в течении которых отличился тремя забитыми мячами. Также, Груйич принимал участие в двух матчах за "красных" в рамках Кубка Англии, забив при этом один гол.

Его контракт истекает летом 2023-го года, а текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Что же касается Мануэля Локателли, то его активно хочет заполучить лондонский Арсенал, но даже сумма в 40 млн евро может не помочь "канонирам" в вопросе трансфера, так как сам игрок симпатизирует туринскому Ювентусу.