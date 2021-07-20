Англия

35-летний голкипер последние два сезона провел в аренде.

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с вратарем Скоттом Карсоном.

Новое соглашение с 35-летним англичанином рассчитано до конца следующего сезона.

Последние два сезона Карсон провел в составе "горожан" на правах аренды, а его контракт принадлежал Дерби. Его дебют состоялся в матче прошлого сезона АПЛ против Ньюкасла (3:4).

Скотт достался "горожанам" бесплатно, так как у него закончился контракт с "баранами".

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