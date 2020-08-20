Англия

Опытный голкипер останется на Этихад Стэдиум еще на один сезон.

Скотт Карсон в сезоне-2020/21 продолжит выступать за Манчестер Сити на правах аренды из Дерби Каути, сообщил официальный сайт "горожан".

В прошедшей кампании Скотт был третьим вратарем клуба после Эдерсона и уже ушедшего Клаудио Браво. Он ни разу не сыграл за "голубую луну".

На протяжении карьеры Карсон выступал за Лидс, Ливерпуль, Шеффилд Уэнсдей, Чарльтон, Астон Виллу, Вест Бромвич Альбион, Бурсаспор, Уиган и Дерби Каунти. Также на его счету четыре поединка за сборную Англии.

Манчестер Сити этим летом уже поработал на трансферном рынке, подписав вингера Валенсии Феррана Торреса и центрбека Борнмута Натана Аке. При этом "горожане" продали в Баварию Лероя Сане.