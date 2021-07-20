Англия

26-летний футболист получил повреждение в матче 1/8 финала Евро-2020.

Защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Люк Шоу играл за национальную команду на Евро-2020 со сломанными ребрами, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 26-летний англичанин получил повреждение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Германии.

Таким образом, Шоу играл с травмой в дальнейших поединках против Украины, Дании и Италии. При этом в матче с украинцами он отдал две голевые передачи, а в финале против итальянцев забил гол.

Напомним, сборная Англии уступила Италии в финале Евро-2020, проиграв в серии послематчевых пенальти.

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