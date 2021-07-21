Джаррод Боуэн. Фото Getty Images
21 июля 2021, 15:45
Ливерпуль хочет подписать английского полузащитника Вест Хэма Джаррода Боуэна.
Как сообщает The Athletic, руководство "красных" включило в свой шорт-лист полузащитника Вест Хэма Джаррода Боуэна, однако трансфер англичанина зависит от продаж команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно.
По информации источника, всерьез трансфер полузащитника "красные" будут рассматривать лишь в случае ухода Дивока Ориги и Джердана Шакири этим летом.
В прошлом сезоне Боуэн в составе Вест Хэма провел 40 матчей, забив шесть голов и сделав восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль подтвердил переход Груйича в Порту.