Англия

Полузащитник Вест Хэма Джаррод Боуэн может сменить клуб в АПЛ

Ливерпуль хочет подписать английского полузащитника Вест Хэма Джаррода Боуэна.

Как сообщает The Athletic, руководство "красных" включило в свой шорт-лист полузащитника Вест Хэма Джаррода Боуэна, однако трансфер англичанина зависит от продаж команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно.

По информации источника, всерьез трансфер полузащитника "красные" будут рассматривать лишь в случае ухода Дивока Ориги и Джердана Шакири этим летом.

В прошлом сезоне Боуэн в составе Вест Хэма провел 40 матчей, забив шесть голов и сделав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль подтвердил переход Груйича в Порту.