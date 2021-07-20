Сербский полузащитник Марко Груйич подписал полноценный контракт с "драконами".
Марко Груйич. Фото Getty Images
20 июля 2021, 13:35
Ливерпуль объявил о переходе сербского полузащитника Марко Груйича в португальский Порту. Информирует пресс-служба "красных".
"Ливерпуль благодарит Марко за вклад в развитие клуба и желает всего наилучшего в будущем", — говорится в сообщении клуба в twitter-аккаунте.
Ожидается, что серб подпишет с Порту долгосрочный контракт до июня 2026 года.
Напомним, в прошлом сезоне Груйич выступал за Порту на правах аренды. Серб провел в составе "драконов" 39 поединков, в которых забил два гола.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не может достичь прогресса в переговорах о продлении контракта Хендерсона.