Англия

Сербский полузащитник Марко Груйич подписал полноценный контракт с "драконами".

Ливерпуль объявил о переходе сербского полузащитника Марко Груйича в португальский Порту. Информирует пресс-служба "красных".

Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.



Everyone at #LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future 👊 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2021

"Ливерпуль благодарит Марко за вклад в развитие клуба и желает всего наилучшего в будущем", — говорится в сообщении клуба в twitter-аккаунте.

Ожидается, что серб подпишет с Порту долгосрочный контракт до июня 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне Груйич выступал за Порту на правах аренды. Серб провел в составе "драконов" 39 поединков, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не может достичь прогресса в переговорах о продлении контракта Хендерсона.