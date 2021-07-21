Англия

Итальянский вингер может перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Сити хочет усилить атакующую линию в текущее трансферное окно и вступил в гонку за Федерико Кьезой.

Как сообщает Calciomercato, "горожанам" придется выдержать конкуренцию с лондонским Челси и мюнхенской Баварией, чтобы подписать игрока.

На данный момент итальянский футболист выступает за Ювентус на правах арендного соглашения из Фиорентины, но туринцы будут обязаны выкупить игрока летом 2022 года.

В прошлом сезоне Кьеза провел за Ювентус 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 результативных выстрелов.

Напомним, что Челси предлагал за Кьезу 100 млн евро, но Ювентус ответил отказом.