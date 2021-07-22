Челси рассматривает возможность усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Альфредо Педулла, лондонский клуб нацелился на Доменико Берарди.

В прошлом сезоне вингер Сассуоло провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что ранее представители Челси интересовались возможностью возвращения Эдена Азара.