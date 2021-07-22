Итальянский вингер может перебраться в АПЛ.
Доменико Берарди, getty images
22 июля 2021, 19:27
Челси рассматривает возможность усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Альфредо Педулла, лондонский клуб нацелился на Доменико Берарди.
В прошлом сезоне вингер Сассуоло провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись 17 голами и восемью результативными передачами.
Напомним, что ранее представители Челси интересовались возможностью возвращения Эдена Азара.