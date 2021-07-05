Италия

Экс-спортивный директор туринского Ювентуса рассказал об одном из возможных подписаний клуба.

Во время работы в туринском Ювентусе, согласно занимаемой должности спортивного директора, Фабио Паратичи, который на данный момент занимает аналогичный пост в структуре лондонского Тоттенхэма, рассказал о тонкостях трансферной политики "зебр".

В частности, мы уже узнали, насколько близок был Поль Погба к возвращению в Турин, после чего функционер рассказал о еще одной долгоиграющей трансферной саге — возможном переходе Доменико Берарди в Ювентус.

"Берарди был всегда близок к Ювентусу, мы поддерживаем контакт с ним в течение последних трех лет. Он попал в наше поле внимания уже после своих первых матчей в Серии А, так как его талант был очевиден. Хорошо, что его вызвали в национальную сборную на Евро-2020, безумно рад за него.

Федерико Кьеза также игрок топ-уровня, и я счастлив, что нам удалось его заполучить в начале минувшего сезона. Он отличный парень с безумным характером. Его дар — упорство и бесконечное желание совершенствоваться", — подытожил функционер.

Также, Паратичи рассказал об отношении клуба к переговорному процессу по вопросу продления контракта с Харри Кейном.