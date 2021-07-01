Украина

Итальянский тренер рассказал о своем видении футбола в Шахтере.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби дал обширное интервью изданию RMC Sports, в котором рассказал о своем видении футбола, тренировочного процесса, а также важности "десятки" на футбольном поле.

- Я наткнулся на интервью 2003 года, когда вы были игроком Фоджи. Один из первых ответов: “Мы повеселились”. Почти 20 лет спустя, когда вы стали тренером, мне кажется, что слово “удовольствие” сопровождает вас на протяжении всей вашей футбольной жизни...

- Я не хочу заниматься работой, которая мне не нравится. Я чувствовал это, когда был игроком, и сейчас, когда я стал тренером. Когда дело касается футбола, я всегда ставлю удовольствие на первое место.

- То, что вы нападающий, точнее иногда вы играли нападающего, а иногда плеймейкера или второго форварда, повлияло на ваши взгляды на игру и поиск красивого футбола?

- Это сыграло огромную роль. На поле я хотел получать удовольствие от игры. Для этого нужно было владеть мячом. Это то, что я сейчас как тренер пытаюсь воспроизвести в своей работе. Я хочу, чтобы моя команда владела мячом, руководила игрой, чтобы высококлассные игроки находились в лучшем игровом положении. Понятно, что я пытаюсь привнести то, каким я был игроком, в свою тренерскую работу.

- Когда вы были подростком в молодежной команде Милана в 90, вы видели, как Сакки возглавлял первую команду. Сакки очень эстетично представлял свой футбол...

- ДНК этого Милана была во мне как в игроке и до сих пор остается как в тренере. Милан тех лет побеждал, играя лучше других, с безумно талантливыми игроками. Я использовал все это до конца своей карьеры.

- В этом составе были Савичевич и Бобан. Недавно вы сказали, что обожали Роберто Манчини и Франческо Тотти, когда были молоды. Не забывая Роберто Баджо. Все 10-ки… и, как тренер, вы уделяете много внимания такому типу игроков в своих командах.

- Я думаю, что мои команды не могут играть без “десятки”. Если вы посмотрите на мои команды, там есть минимум две или три десятки одновременно. Есть несколько типов “десятки”. Есть тот, кто строит игру немного ниже, как Макси Лопес, Стефано Сенси и Мануэль Локателли, но есть еще “десятки” вне центра, как Доменико Берарди, который начинает с правого фланга или тот же Джуричич, “десятка” другого формата. Я думаю о “десятке” не с точки зрения позиционирования на поле, а скорее на психологическом уровне, исходя из его интуиции. В Сассуоло мы иногда выставляли 5 игроков, которых можно охарактеризовать как “десятка”, но с разными характеристиками. И в Шахтере то же самое. У меня есть Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Педриньо, Тете, Марлос. В моем видении игры они все под номером 10. Не все они имеют одинаковый профиль. Например, Алан Патрик больше созидает, Педриньо больше похож на Джуричича, Тете на Берарди, Соломон на Бога. Все они высококлассные игроки, которые добавляют команде непредсказуемости.

- Очень важным словом в вашем футбольном словаре является смелость. Смелость идей, смелость применения их на поле. Как научить игроков храбрости?

- Этому не научиться без ошибок и поражений. Если вы не можете справляться с трудностями, вы не можете требовать мужества. Ошибка не должна формировать игрока и мешать ему снова попробовать что-то на поле. Другой способ научить смелости — сказать, что тот, кто мужественно играет, будет в воскресенье на поле, а тот, у кого не хватит смелости, будет сидеть на скамейке запасных вместе со мной.

В конце концов, это довольно просто. Это понятие должен донести тренер. Тренер тоже должен быть последовательным. Если во вторник, среду, четверг и пятницу мы готовимся к игре, а по выходным приезжаем и играем по-другому, это не нормально. Слишком легко играть на тренировках, рисковать, просить смелости и менять свой подход по выходным, накануне игры.

- Этому легче научить игроков, которые уже готовы к риску и не боятся трудностей.

- Управление также связано с принятием решения о работе с лидерами, о том, кто должен уйти, а кто остаться. Чтобы играть в футбол так, как я это понимаю, но это касается всех тренеров, мне нужны игроки с очень специфическими характеристиками. Не каждый может заниматься конкретными делами, и это актуально не только для футбола, но и в повседневной жизни.

- Было ощущение, что в Сассуоло у каждого игрока есть шанс, даже топовый игрок, который сыграл четыре матча, может две игры подряд просидеть в запасе.

- Я хочу иметь двух игроков на позицию. Я тренирую всех игроков одинаково. У меня нет основы и дубля. Конечно, в каждой команде есть три или четыре более важных, более сильных игрока, потому что мы не все одинаковы, но, тренируя их всех с одинаковым интересом, заставляя их чувствовать, что все они важны для меня, нам удается сохранить, индивидуальный и коллективный энтузиазм, а также поддерживать высокий уровень подготовки. Другое дело, что мне не нравится, когда игроки играют только тогда, когда они мне нужны. Для меня справедливее, если они будут играть вне обязательств, которые могут потребоваться в той или иной ситуации, например, травмы или дисквалификации.

- Игрок, который знает это, чувствует, что его самооценка в команде повышается...

- В моих отношениях с моими игроками все они находятся на одном уровне. Но в поле они не все равны. Это не вопрос демократии, потому что иерархия строится в мире между теми, у кого больше опыта, кто сильнее, кто больше готов к игре.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.