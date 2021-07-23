Англия

Полузащитник Сон Хын Мин рассказал подробности продления контракта со "шпорами".

Некоторое время назад лондонский Тоттенхэм объявил о продлении сотрудничества с полузащитником Сон Хын Мином.

Футболист поделился эмоциями от подписания нового контракта со "шпорами", рассказав о своих целях в Лондоне.

"Играть здесь на протяжении шести лет уже было большой честью. Клуб проявил ко мне огромное уважение. Разумеется, я очень счастлив быть здесь.

Для меня Тоттенхэм как дом, с его болельщиками, игроками и персоналом. Мне не пришлось раздумывать над новым контрактом. Это было простое решение. Я счастлив здесь и буду рад вновь увидеть фанатов в скором времени", — приводит слова Сона пресс-служба Тоттенхэма.

В прошлом сезоне футболист провел в составе Тоттенхэма 37 матчей в АПЛ, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм представил новый гостевой комплект формы.