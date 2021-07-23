Англия

Джейдон Санчо дал первый комментарий в качестве футболиста Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии.

Футболист поделился эмоциями сразу подписания контракта с "красными дьяволами", заявив, что "исполнилась его мечта".

Я всегда буду благодарен Боруссии за возможность играть на взрослом уровне, но я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Переход в Манчестер Юнайтед — это воплощение мечты, и я с нетерпением жду момента, когда сыграю в Премьер-лиге.

У команды потрясающий и молодой состав, и я уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и вернуть клубу те успехи, которых заслуживают болельщики. Предвкушаю работу с тренером и его штабом и надеюсь продолжить развиваться", — цитирует Санчо пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Примечательно, Джейдон Санчо — воспитанник Манчестер Сити, но за первую команду "горожан" англичанин в официальных матчах так и не сыграл.

В прошлом сезоне Бундеслиги Санчо сыграл за "шмелей" в 26 матчах, в которых забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач.

Данный трансфер уже прокомментировал наставник Манчестер Юнайтед.