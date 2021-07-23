Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился своими мыслями после перехода в его команду Джейдона Санчо.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо в состав "красных дьяволов".

"Джейдон олицетворяет тот тип игрока, которого я хотел видеть в своей команде. Это футболист атаки в лучших традициях Манчестер Юнайтед. Он станет неотъемлемой частью моего состава на долгие годы, и мы с нетерпением ждем раскрытия его потенциала. Его статистика голов и результативных передач говорит сама за себя. Джейдон добавит команде фантастическую скорость, голевое чутье и креативность.

Олд Траффорд даст ему платформу для реализации таланта и выступлений на высочайшем уровне. Для игрока его возраста Джейдон уже добился многого и проявил смелость, чтобы поехать и проявить себя за рубежом. Мы все с нетерпением ждем возможности поприветствовать Джейдона в команде, поскольку мы готовимся к новому сезону", — приводит слова Солскьяера официальный сайт МЮ.