Англия

Французский полузащитник хочет сменить клубную прописку.

Манчестер Юнайтед не оставляет надежд продлить контракт с полузащитником Полем Погба, однако француз хочет покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, футболист отверг предложение от "красных дьяволов" относительно нового контракта.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в АПЛ, отметившись тремя голами и отдав три результативные передачи.

Отметим, что контракт французского полузащитника с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2022 года.

Напомним, что ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо контактировал с агентом Поля Погба Мино Райолой.