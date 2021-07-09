Англия

Французский хавбек в свою очередь не против сменить клубную прописку.

ПСЖ продолжает поиски игрока линии полузащиты.

По информации источника, главной целью парижан является хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба. Сообщается, что спортивный директор французского клуба Леонардо контактировал с агентом футболиста Мино Ройолой.

Погба в свою очередь заинтересован в данном переходе.

Текущий контракт полузащитника "красных дьяволов" с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за Манчестер Юнайтед 42 поединка, в которых отметился 6 голами и отдал 9 результативных передач.

Отмечается, что ПСЖ также рассматривает варианты подписания Эдуардо Камавинги (Ренн) и Сергея Милинковича-Савича (Лацио).

Ранее парижский гранд официально объявил о подписании экс-капитана Реала Серхио Рамоса.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.