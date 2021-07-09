ПСЖ продолжает поиски игрока линии полузащиты.

По информации источника, главной целью парижан является хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба. Сообщается, что спортивный директор французского клуба Леонардо контактировал с агентом футболиста Мино Ройолой.

Погба в свою очередь заинтересован в данном переходе.

Текущий контракт полузащитника "красных дьяволов" с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за Манчестер Юнайтед 42 поединка, в которых отметился 6 голами и отдал 9 результативных передач. 

Отмечается, что ПСЖ также рассматривает варианты подписания Эдуардо Камавинги (Ренн) и Сергея Милинковича-Савича (Лацио).

Ранее парижский гранд официально объявил о подписании экс-капитана Реала Серхио Рамоса.

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