Египтянин Мохамед Салах, скорее всего, останется в Мерсисайде.
Мохамед Салах. Фото Getty Images
24 июля 2021, 07:57
Ливерпуль в ближайшее время готовится продлить контракт с египетским форвардом Мохамедом Салахом.
Как сообщает Liverpool Echo, клуб и футболист уже вскоре сядут за стол переговоров. "Красные" не хотят терять одного из своих лидеров и готовы предложить египтянину контракт на улучшенных условиях. Однако, никаких финансовых деталей не сообщается.
Стоит отметить, что действующий контракт Салаха с Ливерпулем истекает уже летом 2023 года.
В прошлом сезоне Салах провел 37 матчей в АПЛ, забив 22 гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не сможет удержать все свое звездное атакующее трио и готов попрощаться с бразильцем Роберто Фирмино.