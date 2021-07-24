Англия

Египтянин Мохамед Салах, скорее всего, останется в Мерсисайде.

Ливерпуль в ближайшее время готовится продлить контракт с египетским форвардом Мохамедом Салахом.

Как сообщает Liverpool Echo, клуб и футболист уже вскоре сядут за стол переговоров. "Красные" не хотят терять одного из своих лидеров и готовы предложить египтянину контракт на улучшенных условиях. Однако, никаких финансовых деталей не сообщается.

Стоит отметить, что действующий контракт Салаха с Ливерпулем истекает уже летом 2023 года.

В прошлом сезоне Салах провел 37 матчей в АПЛ, забив 22 гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не сможет удержать все свое звездное атакующее трио и готов попрощаться с бразильцем Роберто Фирмино.