Англия

Ливерпуль не готов предложить контракт всем троим.

Ливерпуль находится в процессе продления контрактов со своими лидерами, но возникли трудности.

Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы планируют подписать новые соглашения лишь с двумя из трио — Салах, Мане, Фирмино.

Обусловлено это тем, что каждому из них уже по 29 лет, их действующие контракты в силе еще по два года, а английский клуб не готов обременять себя возрастными футболистами с большой зарплатой.

Источник утверждает, что, скорее всего, команду покинет Роберто Фирмино, тогда как Мохаммед Салах — фаворит для Ливерпуля.

Напомним, что Ливерпуль не может достичь прогресса в переговорах о продлении контракта Джордана Хендерсона.