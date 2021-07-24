Англия

Бельгийский защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд близок к уходу из клуба.

Бельгийский защитник лондонского Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в чемпионате Катара.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, Аль-Духаиль из Катара предлагает опытному защитнику трехлетний контракт. О финансовой стороне сделки нет никакой информации.

Стоит отметить, что нынешний контракт Альдервейрельда со "шпорами" действует до лета 2023 года. В прошлом сезоне защитник провел за лондонский клуб 35 матчей в АПЛ и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм арендовал голкипера Аталанты Пьерлуиджи Голлини.