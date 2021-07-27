Англия

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага признал свою ошибку.

Испанский вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага извинился перед бывшим наставником "синих" Маурицио Сарри за свою выходку в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

Напомним, Кепа, якобы получил травму в самом конце того противостояния и итальянский наставник лондонцев отправил разминаться запасного вратаря команды Вилли Кабальеро.

Однако, после того испанский страж ворот поднялся на ноги и заверил, что сможет продолжить игру. Но, это не изменило решения тренера заменить испанского голкипера. После чего Кепа всем своим видом показал, что не собирается выполнять установку тренера и отказался уходить с поля.

"Давайте разберемся с этим раз и навсегда. Всё это было большим недоразумением. Сделав сейв, я почувствовал что-то в ноге и позвал физиотерапевта, чтобы убедиться, что это ничего не значит. Но прежде всего я хотел, чтобы мы как команда смогли перевести дух.

Внезапно я увидел, что тренер, Маурицио Сарри, послал Вилли Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу продолжать. Моё намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время, чтобы помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть.

Я пытался показать, что со мной всё в порядке, что я не травмирован. Но мы были на «Уэмбли» перед более чем 80 тыс. человек, так что, конечно, Сарри меня не услышал. Когда резервный судья объявил замену, очевидно, что я должен был уходить, и мне жаль, что я этого не сделал.

Я был неправ, и мне жаль всех, кто был вовлечен в эту ситуацию: Маурицио Сарри, которого, казалось, я публично подставил; Вилли Кабальеро, товарища по команде и большого профессионала; и всех моих других партнеров по команде и болельщиков Челси, которым приходилось мириться со всем — со всем шумом, который создавался во время игры, а затем и в последующие дни", — цитирует Кепу Goal.

Ранее сообщалось, что представители Челси интересовались возможностью возвращения Азара.