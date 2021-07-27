Австрийский форвард Саша Калайджич может сменить клуб уже в это трансферное окно, перебравшись в Англию.
Саша Калайджич. Фото Getty Images
27 июля 2021, 13:16
Лондонский Челси хочет усилить атакующую мочь уже в летнее трансферное окно.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, "синие" всерьез заинтересованы в покупке форварда немецкого Штутгарта Саши Калайджича.
По данным источника, лондонцы активно следят за игрой австрийского форварда. Однако, конкурентами Челси в борьбе за нападающего являются Ливерпуль и Эвертон.
В прошлом сезоне Калайджич провел 36 матчей в составе Штутгарта во всех турнирах, забив 17 голов и сделав шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Челси согласовал трансфер вратаря из Фулхэма.