Англия

Австрийский форвард Саша Калайджич может сменить клуб уже в это трансферное окно, перебравшись в Англию.

Лондонский Челси хочет усилить атакующую мочь уже в летнее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, "синие" всерьез заинтересованы в покупке форварда немецкого Штутгарта Саши Калайджича.

По данным источника, лондонцы активно следят за игрой австрийского форварда. Однако, конкурентами Челси в борьбе за нападающего являются Ливерпуль и Эвертон.

В прошлом сезоне Калайджич провел 36 матчей в составе Штутгарта во всех турнирах, забив 17 голов и сделав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал трансфер вратаря из Фулхэма.