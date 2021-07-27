Англия

Маркус Беттинелли достанется победителю Лиги чемпионов бесплатно.

Челси подпишет в качестве свободного агента голкипера Маркуса Беттинелли — уверяет Sky Sports.

Во вторник, 27 июля, 29-летний экс-вратарь Фулхэма пройдет медицинское обследование и подпишет двухлетний контракт.

Маркус станет "резервом" для Эдуара Менди и Кепы Арисабалаги, а, может, даже составит им конкуренцию.

В послужном списке Беттинелли 1 матч за молодежную (U-21) сборную Англии и выступления за Фулхэм (120 матчей во всех турнирах), Дарфорд (42), Аккрингтон Стенли (41) и Миддлсбро (28).