Маркус Беттинелли достанется победителю Лиги чемпионов бесплатно.
Маркус Беттинелли, Getty Images
27 июля 2021, 12:28
Челси подпишет в качестве свободного агента голкипера Маркуса Беттинелли — уверяет Sky Sports.
Во вторник, 27 июля, 29-летний экс-вратарь Фулхэма пройдет медицинское обследование и подпишет двухлетний контракт.
Маркус станет "резервом" для Эдуара Менди и Кепы Арисабалаги, а, может, даже составит им конкуренцию.
В послужном списке Беттинелли 1 матч за молодежную (U-21) сборную Англии и выступления за Фулхэм (120 матчей во всех турнирах), Дарфорд (42), Аккрингтон Стенли (41) и Миддлсбро (28).