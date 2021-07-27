Англия

Бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Тоттенхэм продал бельгийского защитника Тоби Алдервейрелда в Аль-Духайль из Катара. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

Ранее сообщалось, что бельгиец подпишет в Катаре трехлетний контракт. О финансовых деталях перехода никакой официальной информации нет. Однако, как сообщают английские СМИ, сумма сделки составит около 15 миллионов евро.

Напомним, Алдервейрелд перешел в Тоттенхэм в 2015 году. За это время бельгиец провел за "шпор" 236 матчей. В прошлом сезоне Тоби сыграл 35 матчей в АПЛ, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм интересуется защитником сборной Хорватии.