Англия

Дуе Чалета-Цар может перебраться в АПЛ.

Защитник Марселя Дуе Чалета-Цар может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 24-летнего хорвата заинтересован лондонский Тоттенхэм. В настоящее время клубы приступили к переговорам по поводу потенциального трансфера футболиста.

Чалета-Цар выступает за французский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел 33 поединка в Лиге 1, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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