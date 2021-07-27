Англия

Лондонцы хотят усилить атакующую линию.

Арсенал ищет варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, английский клуб заинтересован в кандидатуре Лаутаро Мартинеса и уже даже сделал запрос по футболисту.

Источник утверждает, что "канониры" хотят усилить состав, чтобы бороться за попадание в ТОП-4. Также лондонцы желают подписать Уайта, Рамсдейла и Локателли.

В минувшем сезоне аргентинский футболист провел 47 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что Интер готов расстаться с Лаутаро Мартинесом, чтобы улучшить финансовое положение.