Копа Америка

Стала известна обойма футболистов на континентальное первенство.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с заявкой команды на Копа Америка-2021.

В состав национальной команды вошли 28 футболистов.

Вратари: Франко Армани (Ривер Плейт), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Агустин Марчезин (Порту), Хуан Муссо (Удинезе)

Защитники: Гонсало Монтиэль (Ривер Плейт), Науэль Молина Лусеро (Удинезе), Кристиан Ромеро (Аталанта), Херман Песселья, Лукас Мартинес Куарта (оба — Фиорентина), Николас Отаменди (Бенфика), Маркос Акунья (Севилья), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес (оба — Аякс)

Полузащитники: Родриго Де Поль (Удинезе), Леандро Паредес (ПСЖ), Эсекьель Паласиос (Байер), Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм), Гуидо Родригес (Бетис), Николас Домингес (Болонья), Алехандро Гомес (Севилья)

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро (оба — Барселона), Лаутаро Мартинес (Интер), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Анхель Корреа (Атлетико), Хоакин Корреа (Лацио), Лукас Аларио (Байер), Николас Гонсалес (Штутгарт).

"Альбиселесте" начнут турнир матчем с Чили в ночь на 15 июня. После команде Скалони предстоит сыграть с Уругваем (19 июня), Парагваем (22 июня) и Боливией (29 июня).

Ранее был объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки.