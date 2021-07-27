"Нерадзурри" открыты к предложениям по аргентинцу.
Лаутаро Мартинес, getty images
27 июля 2021, 18:59
Интер нуждается в получении новых финансовых вливаний, а потому готов отпустить одного из своих лидеров.
Как утверждает издание Fichajes, итальянский клуб открыт к предложениям по нападающему Лаутаро Мартинесу.
В минувшем сезоне аргентинский футболист провел 47 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов.
Напомним, что Интер намерен выручить за Лаутаро Мартинеса солидную сумму — порядка 90 миллионов евро.