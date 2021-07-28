Англия

Бывший защитник красных дьяволов Патрис Эвра высказался о переходе Рафаэля Варана в МЮ.

На днях Манчестер Юнайтед официально объявил о договоренности с мадридским Реалом по переезду французского защитника Рафаэля Варана в Англию.

Бывший защитник "красных дьяволов" Патрис Эвра поделился эмоциями от переезда своего соотечественника на Олд Траффорд, похвалив менеджмент манчестерского клуба.

"Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Хорош с мячом, хорош в воздухе. Это совершенный центральный защитник. Помню, как впервые сыграл с ним за сборную Франции. Я был очень впечатлен. Варан был так молод, но так здорово работал с мячом, так быстро двигался. Он спокоен при владении и способен забивать. Это топ, топ-трансфер для Юнайтед", — приводит слова Эвра The Athletic.

Ожидается, что французский защитник подпишет контракт с МЮ сегодня, 28 июля, после прохождения медосмотра.

В минувшем сезоне Варан провел 31 матч в составе Реала в испанской Примере, отличившись двумя голами.