Англия

В случае успешного медосмотра француз поставит подпись под контрактом с "красными дьяволами".

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан в ближайшее время станет игроком Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Ранее была информация о том, что клубы согласовали трансфер 28-летнего француза.

По информации источника, уже завтра, 28 июля, футболист пройдет медицинское обследование в Манчестере и если оно будет успешным, то он поставит свою подпись под контрактом с "красными дьяволами".

Варан выступает за Реал с 2011 года. В минувшей кампании он провел 41 поединок, в которых забил два мяча.

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