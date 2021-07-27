Англия

Футболисту остается пройти медобследование.

Манчестер Юнайтед объявил, что достиг договоренности с мадридским Реалом по трансферу защитника Рафаэля Варана.

В ближайшее время француз пройдет медобследование и станет полноценным игроком МЮ, подписав контракт.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

По всей видимости уже завтра состоится плановый медосмотр футболиста. Переходу уже ничего не препядствует.

Варан выступает за Реал с 2011 года. В минувшей кампании он провел 41 поединок, в которых забил два мяча.