Манчестер Юнайтед объявил, что достиг договоренности с мадридским Реалом по трансферу защитника Рафаэля Варана.

В ближайшее время француз пройдет медобследование и станет полноценным игроком МЮ, подписав контракт.

По всей видимости уже завтра состоится плановый медосмотр футболиста. Переходу уже ничего не препядствует.

Варан выступает за Реал с 2011 года. В минувшей кампании он провел 41 поединок, в которых забил два мяча.

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