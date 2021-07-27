Футболисту остается пройти медобследование.
Рафаэль Варан, Getty Images
27 июля 2021, 21:15
Манчестер Юнайтед объявил, что достиг договоренности с мадридским Реалом по трансферу защитника Рафаэля Варана.
В ближайшее время француз пройдет медобследование и станет полноценным игроком МЮ, подписав контракт.
По всей видимости уже завтра состоится плановый медосмотр футболиста. Переходу уже ничего не препядствует.
Варан выступает за Реал с 2011 года. В минувшей кампании он провел 41 поединок, в которых забил два мяча.