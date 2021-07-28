Англия

Бывший голкипер Фулхэма продолжит карьеру в стане лондонцев.

Челси оформил переход английского голкипера Маркуса Беттинелли, сообщает официальный сайт "пенсионеров".

29-летний футболист призван усилить вратарскую линию лондонцев после ухода Вильфредо Кабальеро. Контракт с Беттинелли подписан на два года.

В послужном списке Беттинелли 1 матч за молодежную (U-21) сборную Англии и выступления за Фулхэм (120 матчей во всех турнирах), Дарфорд (42), Аккрингтон Стенли (41) и Миддлсбро (28).

Напомним, что в распоряжении Томаса Тухеля также имеются Менди и Кепа. Последний ранее извинился за инцидент с Маурицио Сарри.