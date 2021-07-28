Англия

Дайнел Симеу сменил клубную прописку, но остался в АПЛ.

Челси на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Дайнела Симеу в состав Саутгемптона.

Детали контракта и сумма трансфера 19-летнего англичанина неизвестны.

Ранее Симеу выступал лишь за молодежные команды "синих". В прошедшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, новый сезон в АПЛ начнется 13 августа. В первом туре Саутгемптон сыграет против Эвертона. Игра состоится 14 августа.

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