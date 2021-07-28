Англия

Валлийский полузащитник может перебраться в стан лондонцев.

Тоттенхэм рассматривает варианты усиления линии полузащитника в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "шпоры" претендуют на игрока Ювентуса Аарона Рэмси, которые не получается достаточно игровой практики в своей команде.

Ювентус готов позволить 30-летнему футболисту уйти всего за 10 миллионов евро, но неясно, захочет ли он присоединиться к главному сопернику бывшего клуба — Арсенала.

Напомним, что туринцы рассматривают вариант обмена Аарона Рэмси на полузащитника Барселоны Миралема Пьянича.