Италия

Туринцы хотят вернуть боснийского полузащитника.

Ювентус хочет вновь подписать соглашение с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.

Как сообщает издание Sport.es, туринский клуб хочет обменять Аарона Рэмси на своего бывшего футболиста.

В минувшем сезоне полузащитник провел за Барселону 30 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, что на Миралема Пьянича также претендуют два представителя чемпионата Англии — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.