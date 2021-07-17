Туринцы хотят вернуть боснийского полузащитника.
Миралем Пьянич, getty images
17 июля 2021, 20:15
Ювентус хочет вновь подписать соглашение с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.
Как сообщает издание Sport.es, туринский клуб хочет обменять Аарона Рэмси на своего бывшего футболиста.
В минувшем сезоне полузащитник провел за Барселону 30 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, что на Миралема Пьянича также претендуют два представителя чемпионата Англии — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.