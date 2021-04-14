Туринский клуб не устраивают показатели француза и валлийца.
Адриен Рабио, getty images
14 апреля 2021, 16:29
Полузащитники Ювентуса Адриен Рабио и Аарон Рэмси могут сменить клуб летнее трансферное окно.
По информации Football Italia, туринский клуб решил продать футболистов летом, так как они больше не вписываются в планы Ювентуса на будущее. Их выступления с момента перехода в клуб не соответствуют ожиданиям руководства "бьянконери".
Отмечается, что Ювентус надеется подписать контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу, срок контракта которого с Миланом истекает этим летом. Пока 27-летний хавбек не договорился с "россонери" о подписании нового соглашения.
Ранее сообщалось, что Ювентус ведет переговоры с Сассуоло о подписании Локателли.