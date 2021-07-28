Полузащитник может перебраться в стан "канониров".
Джеймс Мэддисон, getty images
28 июля 2021, 22:58
Арсенал продолжает работу над усилением состава перед грядущим сезоном.
Как сообщает издание Sky Sports, "канониры" обратили внимание на полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона.
Английский футболист в прошлом сезоне провел 39 матчей, в которых отметился одиннадцатью голами и десятью ассистами.
Отметим, что альтернативой Мэддисону "канониры" видят Мартина Эдегора, который играл за них в прошлом сезоне.
Напомним, что Джеймс Мэддисон также вызвал интерес со стороны Челси и Манчестер Сити.