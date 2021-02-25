Лига Европы

Хавбек Лестера получил повреждение и угодил в клубный лазарет.

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против пражской Славии. Об этом сообщает Sky Sports.

24-летний англичанин получил мышечное повреждение бедра в минувшем матче АПЛ против Астон Виллы (2:1). Сроки его восстановления не сообщаются, но отмечается, что операция не потребуется.

В нынешнем сезоне Мэддисон провел 32 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Ответный матч между Лестером и Славией пройдет сегодня, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

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