Англия

Защитник может перебраться в стан "молотобойцев".

Вест Хэм рассматривает возможность подписания Фила Джонса в текущее летнее трансферное окно.

Как утверждает издание Eurosport, в футболисте лично заинтересован Дэвид Мойес, который работал с ним в Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Фил Джонс не играл за "красных дьяволов" с январе 2020 года из-за постоянных травм.

Источник утверждает, что центральному защитнику придется согласиться на сниженные условия по зарплате, чтобы подписать контракт с "молотобойцами".

Напомним, что Манчестер Юнайтед готов продать восемь футболистов.