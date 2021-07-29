Защитник может перебраться в стан "молотобойцев".
Фил Джонс, getty images
29 июля 2021, 01:52
Вест Хэм рассматривает возможность подписания Фила Джонса в текущее летнее трансферное окно.
Как утверждает издание Eurosport, в футболисте лично заинтересован Дэвид Мойес, который работал с ним в Манчестер Юнайтед.
Отметим, что Фил Джонс не играл за "красных дьяволов" с январе 2020 года из-за постоянных травм.
Источник утверждает, что центральному защитнику придется согласиться на сниженные условия по зарплате, чтобы подписать контракт с "молотобойцами".
Напомним, что Манчестер Юнайтед готов продать восемь футболистов.