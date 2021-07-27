Англия

Клуб составил список игроков на продажу.

Английский Манчестер Юнайтед составил список футболистов, которые будут выставлены на продажу.

Дело в том, что боссы МЮ выделили 100 миллионов на трансферы, а покупка Джейдона Санчо и Рафаэля Варана значительно превысит бюджет.

Таким образом летом команду могут покинуть: Диогу Далот, Брэндон Уильямс, Фил Джонс, Джесси Лингард, Алекс Теллес, Дэниэл Джеймс, Андреас Перрейра и Антони Мартиаль.

Что касается последнего, то "красные дьяволы" готовы расстаться с футболистом за крупную сумму. В СМИ называют 60 миллионов евро.

Отметим, что МЮ также может покинуть Поль Погба. ПСЖ уже готовит предложение по покупке французского хавбека.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.