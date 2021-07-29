Англия

Наставник Манчестер Юнайтед поделился своим видением относительно перспектив его футболистов.

В процессе подготовки ко старту нового сезона главный тренер английского Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер вынужден размышлять над тем, как организовать здоровый дух конкуренции на позиции центрального защитника в его коллективе, на фоне участившихся слухов о скором подписании "Красными дьяволами" защитника мадридского Реала Рафаэля Варана.

Собственно, мысли норвежского наставника относительно будущего тройки Варан – Туанзебе – Джонс выглядят следующим образом: "Все выглядит так, как будто переговоры по Рафаэлю Варану уже максимально близки к успешному для нас и игрока завершению. Впрочем, ровно также очевидно, что Аксель Туанзебе будет искать себе новый клуб.

Что же касается Фила Джонса, то тут ситуация сложнее. Он только начал тренироваться на прошлых выходных после тяжелой травмы. Это очень большой плюс для него. Надеюсь, что он получит хоть какую-то игровую практику в межсезонье. Хотя бы 23 секунды, либо ему также придется покинуть клуб", — подытожил специалист.

Напомним, что желание подписать Акселя Туанзебе ранее активно выражал Ньюкасл.