Защитник Манчестер Юнайтед сменит клубную прописку.
Аксель Туанзебе, getty images
26 июля 2021, 22:40
Аксель Туанзебе может отправится в Ньюкасл в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание The Telegraph, защитник Манчестер Юнайтед может покинуть клуб из-за приближающегося трансфера Рафаэля Варана.
В текущем сезоне Аксель Туанзебе провел 15 матчей на клубном уровне, что составило лишь 644 минуты игрового времени.
Напомним, что ранее английский защитник подвергся расистским оскорблениям после игры с Эвертоном.