Англия

Защитник Манчестер Юнайтед сменит клубную прописку.

Аксель Туанзебе может отправится в Ньюкасл в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Telegraph, защитник Манчестер Юнайтед может покинуть клуб из-за приближающегося трансфера Рафаэля Варана.

В текущем сезоне Аксель Туанзебе провел 15 матчей на клубном уровне, что составило лишь 644 минуты игрового времени.

Напомним, что ранее английский защитник подвергся расистским оскорблениям после игры с Эвертоном.