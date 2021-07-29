Англия

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку отказался возвращаться в лондонский Челси.

Лондонский Челси продолжает поиски забивного форварда, трансфер которого хочет оформить в летнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после отказа Боруссии Д продать Эрлинга Холанда "синим", лондонцы сделали предложения Интеру о переходе бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

По информации источника, руководство лондонцев связалось с форвардом, предложив ему неплохие условия личного контракта — 10 миллионов евро в год. В то же время, Лукаку в Интере получает около семи с половиной миллионов евро.

Однако, Лукаку заявил, что хочет остаться в Интере и отказался от первоначального предложения Челси.

Отметим, что контракт бельгийского форварда с Интером действителен еще три года — до лета 2024.

В прошлом сезоне Лукаку провел в составе Интера 44 матча во всех турнирах, забив 30 голов и сделав 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Челси показал новую выездную форму на сезон-2021/22.