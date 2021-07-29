Англия

Лондонцы сделали новую форму в желтом цвете с добавлением черных полосок.

Лондонский Челси представил новую выездную форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба "синих".

Форма выполнена в желтом цвете с нанесением черных тонких полосок Манжеты и воротник — тоже черного цвета.

Chelsea yellow is back!



Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! 🟡⚫#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2021

Техническим спонсором "синих", как и в прошлом сезоне, остается американская фирма Nike.

В прошлом сезоне Челси стал триумфатором Лиги чемпионов, обыграв Манчестер Сити в финале турнира. Также лондонцы заняли заняли четвертое место в АПЛ и дошли до финала Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия личного контракта с Кунде.

