Лондонцы сделали новую форму в желтом цвете с добавлением черных полосок.
Форма Челси. Фото ФК Челси
29 июля 2021, 11:20
Лондонский Челси представил новую выездную форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба "синих".
Форма выполнена в желтом цвете с нанесением черных тонких полосок Манжеты и воротник — тоже черного цвета.
Техническим спонсором "синих", как и в прошлом сезоне, остается американская фирма Nike.
В прошлом сезоне Челси стал триумфатором Лиги чемпионов, обыграв Манчестер Сити в финале турнира. Также лондонцы заняли заняли четвертое место в АПЛ и дошли до финала Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия личного контракта с Кунде.