Лондонский Челси представил новую выездную форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба "синих".

Форма выполнена в желтом цвете с нанесением черных тонких полосок Манжеты и воротник — тоже черного цвета.

Техническим спонсором "синих", как и в прошлом сезоне, остается американская фирма Nike.

В прошлом сезоне Челси стал триумфатором Лиги чемпионов, обыграв Манчестер Сити в финале турнира. Также лондонцы заняли  заняли четвертое место в АПЛ и дошли до финала Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал условия личного контракта с Кунде.
 