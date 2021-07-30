Англия

Сербский форвард Душан Влахович может продолжить карьеру в Англии.

Лондонский Тоттенхэм проявляет интерес к сербскому форварду Фиорентины Душану Влаховичу.

Как сообщает издание The Telegraph, "шпоры" активно ищут потенциальную замену Харри Кейну, который может уйти в Манчестер Сити. Однако, лондонский клуб рассматривает возможность подписания Влаховича даже в пару к Кейну.

По информации источника, "фиалки" хотят заработать с продажи своего форварда около 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Влахович в составе Фиорентины сыграл 37 матчей в Серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Фиорентина близка к продлению контракта с Влаховичем.