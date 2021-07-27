Италия

Футболист, с большой долей вероятности, останется во Флоренции.

Нападающий и лидер Фиорентины Душан Влахович может продлить контракт с клубом в ближайшее время.

Президент Фиорентины Рокко Комиссо может объявить о продлении контракта серба до начала сезона-2021/22.

"Влахович — игрок Фиорентины, очень важный игрок. Мы продолжаем общаться каждый день и, очевидно, надеемся достичь с ним соглашения как можно скорее", — сказал президент клуба.

Отмечается, что клуб достиг договоренности с футболистом о заработной плате, но пока не может договориться с его агентом об отступных за игрока в новом контракте.

"Фиалки" хотели бы прописать опцию выкупа 21-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Влаховича 21 забитый мяч и 3 голевых паса в 34 играх за Фиорентину.

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