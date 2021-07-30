Англия

Переход Джека Грилиша в Манчестер Сити может сорваться.

Футболист Астон Виллы Джек Грилиш является главной трансферное целью Манчестер Сити этим летом. Горожане уже согласовали условия личного контракта с полузащитником сборной Англии и готовы выплатить Астон Вилле клаусулу футболиста.

Однако, "львы", по информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, предложили Грилишу новый контракт на улучшенных условиях и всерьез намерены сохранить свою звезду.

Отметим, что никаких финансовых деталей потенциального нового контракта Грилиша с Астон Виллой не сообщается.

В прошлом сезоне в составе Астон Виллы Грилиш провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил семь мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити уже согласовал контракт с Харри Кейном.